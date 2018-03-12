Эксперты оценили интригу на президентских выборах и шансы кандидатов

Независимые наблюдатели оценили шансы кандидатов на пост президента РФ, сообщает kp.ru.

«Путин не идет в президенты - он просто продолжает работать на своем посту. Но учитывая, что остальные кандидаты - интересные и сильные соперники, вряд ли выборы станут для него простой формальностью», - считает Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Самая скандальная фигура выборов — Павел Грудинин. Политолог и публицист Леонид Радзиховский считает, что он «поначалу приятно удивил». «Но за полтора месяца кандидат наглядно сдулся. Он не может внятно рассказать о своей политической платформе. Его программа «20 шагов» - сплошные штампы. Позиционировал себя как крепкого хозяйственника, человека от земли. Но со временем выяснилось, что «клубничное чудо» - во многом фикция, а главные источники доходов его совхоза – сдача в аренду дорогой земли».

«Прежде чем идти в президенты и на встречах с электоратом обещать помощь обманутым дольщикам, надо было решить проблему с обманутыми пайщиками в собственном совхозе», - напоминает политолог Алексей Рощин. Эксперты напоминают и о других нарушениях в ходе кампании Грудинина. «При регистрации «забыл» указать несколько миллиардов рублей в заграничных банках. Позже - ещё одни счета в банках Швейцарии и Австрии, дом в Испании. Мы каждый день узнаем про Грудинина что-то новое» – недоумевает Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС Виктор Тюлькин.

Максим Сурайкин и Сергей Бабурин «способны перетянуть часть электората КПРФ на себя. Этих патриотов объединяет идеологически более четкая позиция, но им не хватает ресурсов, чтобы обеспечить себе медийность», - считает Радзиховский.

Выдвижение Бориса Титова непонятно многим экспертам: политическую кампанию он практически не ведет, если не считать пиар в Лондоне со «списком Титова». Явлинский, по мнению Радзиховского, «способен сменить имидж правильного, но скучного кандидата для либеральной научно-технической интеллигенции».

Собчак «хорошо ведет кампанию, много старается и работает, проводит мероприятия, встречается с избирателями. Президентские выборы для неё - это мостик из “детского шоу-бизнеса” во взрослую политическую жизнь», - считает Алексей Рощин.

Жириновский «будет бороться за второе место. «При всей эпатажности он виртуозно умеет находить подход к совершенно разным слоям общества», - заключает Рощин.