Инвалид противостоит рейдерскому захвату земель кубанских фермеров

Один из богатейших людей Краснодарского края Виктор Девтерев реализует план поглощения последнего cельскохозяйственного производственного кооператива Кущевского района, колхоза «Заря», по его словам — после просьб об этом главы района Сергея Ламонова.

История началась в 2015 году, когда местные активисты пытались в судебном порядке оспорить назначение нового главы Кущевского района Сергея Ламонова. Одновременно с этим, собственники земельных долей колхоза «Заря» решили выйти из данного районообразующего хозяйства в связи с окончанием срока действия договоров, заключенных с СПК. Главным возмутителем и инициатором выхода пайщиков из колхоза «Заря» стал ООО «Стикс», учредителем которого является Олег Митрохин, родственник Виктора Девтерева (родная сестра Митрохина замужем за родным братом Девтерева Сергеем). Ситуация оказалась патовой, но Девтерев зашел на «Зарю» в качестве кредитора внезапно развалившегося хозяйства. До последнего времени он все сильнее ставил СПК в зависимость от своих действий и решений и готовился окончательно перевести «Зарю» под свое крыло.

Николая Чеботарев — инвалид по зрению. Он пытается продать свои земельные паи хозяйству, чтобы получить деньги на операцию. Сделка оформляется через юриста предприятия Игоря Гаврилова. Во время совершения сделки Чеботарев узнает, что у него еще есть имущественный пай и с этим вопросом обращается к Юрию Коробкину. Председатель СПК колхоз «Заря» ответил ему, что у него ничего нет и быть не может. Почувствовав обман и не согласившись с положением дел, Чеботарев принимает решение обратится в суд за защитой своих законных прав.

На сегодняшний день в суде общей юрисдикции рассматривается исковое заявление Чеботарева о признании недействительными договоров субаренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, заключенных между СПК колхоз «Заря» и ИП КФХ Юлии Юрьевны Смитюк о взыскании убытков причиненных недействительными сделкам, сообщает портал Rosotkat.ru

В качестве причины недействительности сделки указывается тот факт, что гражданка Смитюк – родная дочь председателя колхоза «Заря» Юрия Коробкина. Ее ИП КФК, в пользование которого отец перевел все колхозные земли, показывает высокую доходность, в отличие от самого колхоза после подписания сделки. Таким образом, по версии истца, прибыль идет в карман семьи, а расходы падают исключительно на пайщиков. Если суд разберется в этих нехитрых семейных схемах и подтвердит правоту Чеботарева, то рейдерский захват СПК будет остановлен.

Судебное заседание назначено на 15 декабря 2017 года.